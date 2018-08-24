В совещании приняли участие представители всех городских коммунальных служб, которые доложили о ходе подготовительных работ к зимнему периоду. Аким города отметил, что прошлый отопительный период прошел без серьезных аварий на магистральных сетях. По словам заместителя руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции г. Уральск Миржана НУРТАЗИЕВА, в городе имеется 1222 многоквартирных жилых дома, из них 623 дома опрессованы и промыты, что составляет 55% от общего числа. - В целях подготовки жилых домов к зиме специалистами нашего отдела проводятся сходы с жильцами домов, не входящих в состав КСК. Уделяется особое внимание домам по ул. Громовой, 2/1, Второй километр, 24/1, пр. Евразия, 88/1, Курмангазы, 111, Луговая, 47/1, Покатилова, 69/1, в которых не ведутся должным образом работы по содержанию, эксплуатации общего имущества и ежегодно не производят запуск отопления вовремя, - рассказал Мержан НУРТАЗИЕВ. На это Мурат МУКАЕВ ответил, что с проблемными домами нужно ускорить работу и в течение 7-10 дней провести сход жителей. - Я понимаю, что по этим адресам живут горожане, которые из года в год привыкли возлагать все свои проблемы на наши плечи, на плечи наших коммунальных служб. Но время идет. Каждый должен нести ответственность. На шее государства сидеть нельзя, - заявил аким города. Выяснилось также, что из 35 объектов здравоохранения 28 готовы к отопительному сезону. В 46 объектах образования из 49 были проведены все необходимые мероприятия. Из 44 детских садов 42 готовы к подаче тепла. Аким города заявил, что детские сады уже в сентябре должны быть 100% готовы к отопительному сезону, так как в связи с похолоданием в прошлом году тепло в дошкольные учреждения дали уже в конце сентября. Как рассказал руководитель АО "Жайыктеплоэнерго" Мурат БАЙМЕНОВ, до конца сентября все ремонтные работы на базе предприятия будут окончены. Кроме того, проводится работа с КСК, на участках которых в прошлом году было наибольшее количество жалоб от жителей. Мурат БАЙМЕНОВ рассказал, что их долг перед АО "КазТрансГаз Аймак" составляет 280 млн тенге, тогда как изначально он составлял 1 млрд тенге. Сейчас ведется активная работа с должниками. - В суд было подано более 2 тысяч исков на злостных неплательщиков. С судебными исполнителями работа налажена. Арестовано 798 единиц недвижимого имущества, 281 человек не могут выехать за пределы страны. С помощью системы "Ураган" совместно с МПС на штрафстоянку было водворено около 150 автомобилей должников, - рассказал Мурат БАЙМЕНОВ.