Работы по реконструкции и расширению автомобильной дороги по ул.Тайманова начались 15 июля. На сегодня ремонт проезжей части и тротуаров выполнен на 50%. - Общая протяженность ремонтируемого дорожного участка по ул.Тайманова составляет 2340 м, площадь асфальтового покрытия – 55 тысяч квадратных метров. На сегодня асфальт положен на 56% проезжей части. В рамках выполняемых работ предстоит проложить тротуары на площади 6 тысяч квадратных метров, на сегодня проложено 20% пешеходных дорожек. Работы по укладке брусчатки общей площадью 6890 кв. м выполнены на 60%, гранитные бордюры смонтированы на 60%, - рассказали в пресс-службе акимата г.Атырау. Отметим, что реконструкция и расширение автомобильной дороги по ул.Тайманова началась 15 июля. Работы ведутся от пр.Мостового до ул.Сатпаева. Дорога будет расширена с 9 до 10,5 метра.