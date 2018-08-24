Асланчик сильный, он смог выжить, несмотря на страшные прогнозы врачей.

11-месячному Аслану родители в мечети дали мусульманское имя Ислам, надеясь на то, что все плохое уйдет со старым именем. Полностью диагноз малыша звучит как тяжелое органическое поражения головного мозга с кистозно-атрофическими изменениями, выраженными внутренней гидроцефалией. Центральный тетрапарез, частичная атрофия дзн. Подвывих С² позвонка. Двухсторонняя врожденная катаракта, рахит II период разгара. Симптоматическая эпилепсия. По словам мамы Аслана Асылтас БАТЫРГАЛИЕВОЙ, ребенку сейчас 11 месяцев, но развитие его соответствует месячному ребенку. Головку он держит несколько секунд, не переворачивается, не ползает, не сидит, ручками и ножками не двигает. Мама винит врача-гинеколога, у которого она наблюдалась при беременности. - Беременность моя протекала без осложнений, проходила все узи, доплинг, сдавала все необходимые анализы вовремя. Наблюдалась я по месту жительства в городской поликлинике №5. Я не родила в срок и когда пришла за направлением в роддом, мой гинеколог тянула с выдачей направления, далее назначила дату родов - 21 сентября. Но 20 сентября сын перестал шевелиться, я позвонила своему акушеру, она сказала, что такое бывает перед родами, малыш готовится. Но ночью я не смогла уснуть. Позвонив ей утром, я сказала, что приеду. В 7 часов утра мы поехали, но гинеколога не было, посмотрела акушер и сказала, что сердцебиение есть, направила домой. Также сказала, что позвонят мне, когда будет готово направление. Не послушав её, я без направления поехала в роддом. После проверки на КТГ выяснилось, что сердцебиения почти не было и они экстренно перевели меня в родильное отделение, сделали прокол пузыря и поставили систему, но схваток не было, и они провели экстренное кесарево сечение. Оказывается, мой сын задыхался в утробе, но гинеколог не придала этому значение. И сейчас я вынуждена просить помощи, - рассказывает Асылтас БАТЫРГАЛИЕВА. Как стало известно, родители возили ребенка по всем ведущим клиникам Казахстана и России. Прогнозы врачей были неутешительными. По словам Асылтас, они нашли хорошего эпилептолога в Алматы. После назначения другого препарата Аслану стало лучше, судороги уменьшились. - Но этот препарат должен отпускаться государством на безвозмездной основе. Данного препарата в Казахстане нет, заказываем из Самары, он дорогостоящий, а также доставка стоит немалых денег, - говорит мама Аслана. По словам родителей, малышу могут помочь врачи из Чехии, а именно в центре "RL-CORPUS S. R. O." города Оломоуц. Благодаря Войте-терапии, которую нужно проходить регулярно, многие малыши с таким же диагнозом начали жить обычной жизнью. А также мальчику требуется помощь остеопата. Родители нашли хорошего специалиста в Самаре. Но все процедуры платные, а в семье работает только отец. Собрать нужную сумму в срок родители просто не в силах и просят всех неравнодушных граждан помочь семье в это нелегкое для них время. Сумма сбора на сегодняшний день составляет 1,8 млн тенге. Из низ 1,2 млн тенге на лечение в Чехии, остальные 600 тысяч тенге пойдут на лечение у остеопата в Самаре. - Мне больно на него смотреть. Я не хочу, чтобы он существовал, я хочу, чтобы он жил.К сожалению, чтобы подарить счастливое детство невинному ангелочку, нужна огромная сумма денег на хороших специалистов. А ведь время идёт быстро. Сейчас я очень подавлена, смотрю на своего ребенка и боль съедает меня изнутри.Я бессильна. Я вынуждена просить помощи. Помогите нам, пожалуйста, - говорит со слезами на глазах Асылтас БАТЫРГАЛИЕВА. Редакция "МГ" направила запрос в управление здравоохранения ЗКО. После получения ответа он будет опубликован. Полностью познакомиться с историей Аслана вы можете на личной странице в Instagram @help_aslanchik.