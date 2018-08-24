- С 23 августа по 22 сентября 2018 года, в связи с капитальным ремонтом дороги будет ограничено движение по улице Курмангазы от улицы Ихсанова до проспекта Евразии. Движение будет осуществляться по проспекту Евразия, ул. Мухита, ул. Сарайшык на Курмангазы и далее по своей схеме. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, - сообщили в отделе ЖКХ г. Уральск.