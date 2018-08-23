Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", днем в городе будет +26, ночью +10. В Атырау также переменная облачность, днем столбик термометра поднимется до +27, ночью +16. В Актобе будет облачно, +22 днем и +12 ночью. В Актау днем температура воздуха составит +30, ночью +18.