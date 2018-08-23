Фото с tengrinews.kz В ходе заседания актива Атырауской области президент Казахстана выслушал доклад Нурлана Ногаева о социально-экономическом развитии региона. Так, по словам акима Атырауской области, сегодня в регионе активными темпами развивается промышленное производство, а также малый и средний бизнес. В частности, за первый квартал 2018 года объем промышленного производства в регионе увеличился до 3, 6 миллиарда тенге, при этом индекс фактического объема составил 112,6%. Доля региона в стране составляет 27,7%. - За первый квартал этого года в регионе добыто 23,6 млн тонн нефти и 11,9 млрд тонн кубометров попутного газа, что на 114% и 116,4% соответственно больше, чем в январе-июне 2017 года, - рассказал Нурлан Ногаев. За первое полугодие было введено в эксплуатацию 333,9 тысячи квадратных метров жилья, что на 114 % больше по сравнению с январем-июнем 2017 года. Инвестиции в основной капитал составляют 1,6 млрд тенге. Индекс фактического объема составил 145,3%. - Выполняется ваше поручение по обеспечению студентов общежитиями; школы и объекты здравоохранения практически полностью подключены к интернету, в регионе снизились показатели смертности и заболеваний. Активно развивается рыбная промышленность - начаты дноуглубительные работы рек Кигач и Урал, а рыбная продукция скоро будет экспортироваться в европейские страны, - сообщил Нурлан Ногаев. По словам акима Атырауской области, сегодня бизнес успешно сотрудничает с государством. В рамках программы государственно-частного партнерства в области готовятся к реализации 58 совместных проектов, таких как модернизация уличного освещения, строительство 8 школ и 20 детских садов, обеспечение медучреждений региона новым современным оборудованием и другие. - Нурлан Аскарович, я даю положительную оценку вашей работе, я вижу, что в регионе произошло много положительных сдвигов. На ближайшее будущее я вам получаю развивать перерабатывающую промышленность, а также малый и средний бизнес. Не нужно открывать большие предприятия, достаточно открыть цеха на 30-50 человек, которые будут заниматься элементарным производством. Здесь нет надобности ловить китов, можно обойтись уловом и креветок, - поручил Нурсултан Назарбаев акиму Атырауской области. hAxZjYqc5E8