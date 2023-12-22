13 декабря в ЗКО заработали три системы «Кибер Шериф», интегрированные в новые патрульные автомобили Kia Cerato. Системы выявляют нарушения скоростного режима, причём при движении (самой системы) и на расстоянии 300 метров.

— За это время системы выявили 153 нарушения. В среднем в день только эти системы регистрируют 10-15 нарушений, — отметил заместитель начальника управления административной полиции ЗКО Олжас Ибраймов.

По его словам, чаще всего это превышение свыше 20 и 40 километров от допустимого скоростного режима. А самая высокая скорость, выявленная системой, — 136 километров в час.

— Наша задача не штрафовать, а проводить профилактику. Чтобы было меньше дорожно-транспортных происшествий, особенно с тяжёлыми последствиями. Системы работают только на областных автодорогах. Дислокацию мы постоянно меняем, чтобы водители знали, что могут попасть в систему и меньше превышали скоростной режим, — сообщил замначальника адмполиции.

К слову, «Кибер Шериф» выявляет нарушение, совершённое водителем, и сразу направляет его в базу. «Письмо счастья» со штрафом приходит к водителю, а деньги уходят в областной бюджет.