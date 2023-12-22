«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграют за лидерство в АПЛ. Когда матч и какие коэффициенты

Букмекерская контора Tennisi.kz выставила коэффициент 2,36 на победу «Ливерпуля», а на победу «Арсенала» – 2,90. На ничью коэффициент у Tennisi составляет 3,58.

В линии Tennisi также можно поставить на точный результат. Наиболее вероятным счетом в матче «Ливерпуль» - «Арсенал» будет 1:1 – на него Tennisi дают коэффициент 7,60.

С 39 очками «Арсенал» лидирует в таблице. Второе место с 38 баллами занимает «Ливерпуль», опережающий «Астон Виллу» по разнице голов.

В прошлом туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» – 0:0, а «Арсенал» обыграл «Брайтон» со счетом 2:0 и благодаря этому результату вышел на первое место в таблице.

.Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» пройдет 23 декабря на стадионе «Энфилд» и начнется в 23:30 по астанинскому времени. В прошлом сезоне во встрече этих команд на «Энфилде» была нулевая ничья, а во второй игре победил «Арсенал» – 3:2.

