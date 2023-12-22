Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК сообщило, что с 2024 года на оплату тарифа будет влиять аварийность региона. То есть, чем меньше аварий — тем меньше выплат страховой компании. И соответственно, меньше должен быть страховой тариф.

— Страховые организации имеют право на увеличение или уменьшение поправочных коэффициентов на +-10% один раз в год. Новый порядок определения стоимости автостраховки предполагает корректировку параметра региона регистрации транспортного средства путём применения к ним поправочных коэффициентов в зависимости от аварийности региона. Такой подход направлен на обеспечение справедливой стоимости автостраховки, — сообщили в ведомстве.

Сейчас при определении размера страховой премии в расчёт брали возраст водителя, стаж вождения, тип автотранспорта, срок его эксплуатации, регион регистрации ТС и аварийность водителя.

В октябре агентство утвердило поправочные коэффициенты на 2024 год. Они будут применяться к каждому региону регистрации транспортного средства. Предварительно ожидается снижение стоимости автостраховки в 11 регионах страны. К примеру, в Алматы на 18%, в Атырауской области на 29%. Повышение же ожидается в семи регионах, в Астане на 5%, в Шымкенте на 9%. В Карагандинской и Улытауской областях всё останется без изменений.