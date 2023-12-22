Думаю, что если бы люди знали и понимали поистине прекрасный смысл этого слова, то джихад стал бы для них самым дорогим и важным делом.

С арабского слово «джихад» переводится как «борьба на пути Аллаха». Борьба со злом и несправедливостью. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) разделил джихад на две категории - малый джихад и большой джихад.

Малый джихад – это борьба с оружием в руках против тех врагов, которые нападают на твою страну, притесняют людей, выгоняют их из домов и делают их рабами. В этом случае каждый мусульманин обязан защищать себя, свою семью и страну от врагов. И это, обратите внимание, малый джихад.

Большой джихад мусульманина – это борьба со своим нафсом или своим внутренним «я». Борьба против невежества, алчности, жадности, высокомерия, зависти и против наущений дьявола, иными словами – борьба против своих слабостей и отрицательных внутренних качеств. Джихад – это воспитание своего внутреннего духовного мира.

Однажды к пророку Мухаммаду подошел один человек и попросил его, чтобы его взяли в поход против врагов. Пророк спросил его: «А живы ли твои родители?» Тот ответил: «Да, живы». Пророк сказал: «Возвращайся к своим родителям и осуществи джихад заботясь о них и ухаживая за ними».

Как же сегодня нуждается наше общество в таком джихаде! Сколько детей бросают своих родителей в старости, оставляют их в домах престарелых, не понимая, какой пример они подают своим детям.

Мусульманин должен зарабатывать себе на жизнь честным трудом, обеспечивать свою семью относиться к ним наилучшим образом, воспитывать своих детей так, как указывает на это Аллах и Его посланник.

Это и есть повседневный джихад настоящего мусульманина. Как говорил пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), «наилучший из вас тот, кто хорошо относится к своей семье, и я самый лучший из вас, кто хорошо относится к своей семье».

Джихад не ведется против своего народа и граждан своей страны. Это не джихад, это страшное преступление. Если человек убивает себя, привязав к себе бомбу и тем самым убивает ни в чем не повинных людей – это двойное преступление и нет этому никакого оправдания! Всевышний Аллах в Священном Коране призывает нас не убивать себя и не убивать невинных людей. Если кто-нибудь прольёт кровь одного невинного человека, то его грех приравняется к убийству всех людей на свете, а если сохранит жизнь одного человека, то это будет принято Всевышним так, как если бы он сохранил жизни всех людей на земле. Жизнь человека ценна и неприкосновенна перед Всевышним Аллахом.

Текст подготовлен управлением по делам религий ЗКО