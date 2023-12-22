Гаухар Каражанова получила по квоте направление на экстракорпоральное оплодотворение. Но перед основной процедурой семье необходимо сдать анализы и получить дополнительные консультации. Анализы, назначенные врачом, сказали сдавать платно — они не входят в пакет ОСМС.

— Мне и моему мужу нужно было сдать кариотип (цитогенетическое исследование клеток —прим. автора) его нужно было сдать и мне и мужу, а стоит он 25 000 тенге. Потом мужу нужно было сдать на исследование семенную жидкость, тоже сказали платно сдавать. Назначили консультацию у андролога. Но его в поликлинике нет, значит проходить нужно платно. Я попросила направление, но мне отказали. Я обратилась в управление здравоохранения и через них получила направление к врачу и на анализы. Почему нужно нервничать и бегать куда-то, почему это не могут решить на месте? Незнающие люди сдают анализы платно, хотя они входят в медицинскую страховку. Врачи сами не знают, что входит в страховку, а что — нет. Почему я должна проходить все платно если у меня есть страховка, я ее постоянно оплачиваю, — рассказала Гаухар Каражанова.

В пресс-службе фонда обязательного социального медицинского страхования сообщили, что такие услуги как цитогенетическое исследование клеток периферической крови (кариотип), исследование семенной жидкости ручным методом или на анализаторе. а также консультация специалиста андролога оказываются на бесплатной основе.

Для получения медицинской помощи в полном объёме в системе обязательного медицинского страхования у пациента статус должен быть «застрахован».