В Казахстан за 11 месяцев этого года импортировали 136,5 тысяч автомобилей на 2,7 млрд долларов. Таможенные платежи и налоги на них составили 358,1 млрд тенге. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в комитете государственных доходов.
В комитете напомнили, что таможенная очистка в Казахстане проводится в электронном виде.
— Импортёр при таможенном декларировании товаров должен определить его таможенную стоимость как затраты, понесённые им на приобретение, а также сопутствующие расходы, связанные с доставкой в Казахстан, — рассказали в КГД.