Более 136 тысяч авто завезли в Казахстан с начала года

В Казахстан за 11 месяцев этого года импортировали 136,5 тысяч автомобилей на 2,7 млрд долларов. Таможенные платежи и налоги на них составили 358,1 млрд тенге. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в комитете государственных доходов.

В комитете напомнили, что таможенная очистка в Казахстане проводится в электронном виде.