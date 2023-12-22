По 50 тысяч тенге и сладкие подарки получат семьи 118 детей из Аксая

На празднование Нового года в Аксае выделили 2,4 миллиона тенге. Об этом сообщил заместитель акима Бурлинского района Алтай Тукжанов.

Жителей ждут музыкальное театральное представление сказки «Мы бродячие артисты», утренники для детей, праздничный новогодний концерт в городском парке «Наурыз».

Новогодняя президентская ёлка пройдёт 23-25 декабря в Уральске. В ней примут участие 17 учащихся из малообеспеченных и многодетных семей Аксая. А также дети, добившиеся успехов в учебе и спорте в возрасте от 9 до 13 лет.

— В этом году изменён формат проведения районной новогодней ёлки. На расчётный счёт родителей или иных законных представителей 118 учащихся 1-4 классов, относящихся к пяти категориям, направляется материальная помощь по 50 тысяч тенге и вручаются сладкие подарки на сумму 20 тысяч тенге, — сообщил Алтай Тукжанов.

В 2023 году для оформления Аксая к Новому году выделили 2,8 миллиона тенге.