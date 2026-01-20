Сейчас готовится сметная документация. Если финансирование будет утверждено, в этом году там проведут работы по освещению.

Аким города Мурат Байменов проверил, как работает уличное освещение рядом со школами №1 и №3. Во время обхода выяснилось, что на отдельных улицах света не хватает. По этому поводу руководителю отдела ЖКХ поручено осветить тёмные участки возле школ.

В 2025 году рядом с учебными заведениями уже установили 193 новых фонаря. Для повышения безопасности на дорогах также построили тротуары в 7 местах, установили искусственные неровности на 11 участках и обустроили парковки перед 3 школами.

Сейчас в 53 школах города работают камеры видеонаблюдения, подключённые к Центру оперативного управления полиции. По итогам проверки стало известно, что дополнительное освещение требуется ещё на территориях 16 школ. Сейчас готовится сметная документация. Если финансирование будет утверждено, в этом году там проведут работы по освещению.