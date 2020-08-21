Система "Праймериз" - платформа для голосования в онлайн-формате. Она предусматривает максимальное усиление обратной связи с населением, возможность онлайн-обсуждения различных инициатив и законопроектов с учетом мнения общественности в целом. С 1 октября (00-00) по 3 октября (14.00) планируется проведение электронного голосования посредством мобильного приложения и специального веб-портала. В последний день (3 октября) голосования на базе первичных партийных организаций открываются избирательные участки. В населенных пунктах, где нет интернета, можно прийти на такие избирательные участки и проголосовать посредством бумажных бюллетеней. Результаты праймериза с указанием рейтинга претендентов будут объявлены 5 октября.Документы принимаются с 17 августа 2020 года. В отборе могут принять участие граждане Республики Казахстан в возрасте старше 20 лет, не имеющие судимости. - На сегодняшний день в ЗКО подали заявки на участие в праймеризе 187 претендентов. Из них 134 - мужчины, 53 - женщины. Среди женщин - шесть многодетных матерей. Из них 63 человека - представители молодежи в возрасте до 35 лет. Кроме того, заявки подали 3 человека с ограниченными возможностями. Стоит отметить, что из кандидатов, сдавших документы, 23 - это депутаты, остальные кандидаты принимают участие впервые. Кроме того, в каждом районе созданы специальные комиссии партийного контроля с целью является оперативного и объективного рассмотрения всех жалоб, принятия по ним необходимых решений, - рассказал Мурат Мукаев. Как принять участие в праймериз: Шаг 1.Если вы не являетесь членом партии, то Вы должны вступить в партию «Nur Otan» ; Шаг 2. Регистрация в информационной системе "Праймериз" или скачать приложение primaries 2020 Google Play и App Store и пройти там регистрацию; Шаг 3. Подача заявления и загрузка необходимых документов на сайт или через приложение; Шаг 4. Для подтверждения своей онлайн заявки претендент должен лично явиться в территориальный оргкомитет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
