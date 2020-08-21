Иллюстративное фото из архива "МГ" В Атырау началась выплата денежных компенсаций семье медработников, умерших от короновируса, а также медработникам, заразившимся коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области. - В соответствии с совместным приказом Министерства труда и социальной защиты населения РК и Министерства здравоохранения РК, была проведена эпидемиологическая проверка. Дважды проведено заседание комиссии, и по итогам, было выявлено 650 медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией и вирусной пневмонией. В ходе борьбы с коронавирусом погибли 13 медицинских работников. В настоящее время, прошли проверку документы 486 работников. Пока рассмотрены и утверждены решением комиссии, документы двух погибших медицинских работников. Документы остальных сотрудников будут рассмотрены на следующем заседании комиссии, - сказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров. Отметим, что медицинским работникам, которые заразились во время исполнения своих трудовых обязанностей, выплачивается компенсация в размере 2 миллионов тенге. А семьям медицинских работников, погибших при борьбе с пандемией, будет выплачено 10 миллионов тенге. Средства выплачиваются из республиканского бюджета. Создана комиссия по выплате надбавок и денежных компенсаций медицинским работникам, работающим в борьбе с коронавирусной инфекцией. И в дальнейшем, в случае регистрации заболевших в процессе работы специалистов, каждый факт будет обсуждаться, и рассматриваться на заседании комиссии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.