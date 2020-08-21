В Уральске известная автомобильная компания ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» предлагает эксклюзивные модели японского автопрома – обновленный кроссовер Mitsubishi ASX и легендарный пикап Mitsubishi L200 пятого поколения. Любители таких качеств внедорожников, как комфорт и мощь, по достоинству оценят обе модели. А еще про них говорят: красота и простота одновременно. Но давайте все по порядку. Получи Mitsubishi с выгодой до 500 000 тенге! Mitsubishi ASX – компактный, шустрый и безопасный кроссовер. Спустя 10 лет с момента создания автомобиля его габариты остались прежними, а вот дизайн претерпел приятные изменения. Получи Mitsubishi с выгодой до 500 000 тенге! Появились светодиодные фары и фонари, имеются рейлинги и передние противотуманные фонари. Кузов выполнен в лучших традициях новой концепции Dynamic Shield (Динамический Щит): прочная и надежная решетка радиатора и молдинги на переднем и заднем бамперах. Изменился также уютный салон автомобиля, на панели управления увеличился дисплей с системой Mitsubishi Connect (8 дюймов), на котором появились программы Apple Carplay и Android Auto для гаджетов, а также обновился материал обивки сидений. Кроме того, кроссовер оснащен системой оповещения экстренных служб «Эра Глонасс».

Под капотом автомобиль имеет 2-литровый бензиновый мотор, развивающий мощность 150 лошадиных сил. Кто-то скажет, модель затратная по топливу, но зато в ней вариатор вместо механики, полный привод, колесные диски вместо 16 дюймов стали 18-дюймовыми, дорожный просвет составляет 215 мм. С кроссовером справится любой водитель, даже тот, кто недавно получил свои права, настолько простое и в то же время гениальное управление. Он станет любимым и обожаемым членом всей семьи и готов покориться представителям сильного и прекрасного пола.

Другой представитель – дерзкий и в тоже время мужественный пикап Mitsubishi L200 – сочетание силы, выносливости, практичности, надежности и комфорта. Его обладатели обретут в нем надежного партнера в работе и отличного спутника в путешествиях и отдыхе, будь то фермер, коммерсант, любитель охоты и рыбной ловли или путешественник. От своего предшественника он сохранил рамную конструкцию, высокую ударопрочность конструкции кабины, а также дизельный двигатель объемом 2,4 л.

А вот в своем пятом поколении пикап прошел через значительные изменения. Передняя часть выполнена также в концепции дизайна Dynamic Shield. Высокая линия капота и заостренные линии фонарей, расположенных на уровне решетки, придают стальному коню более внушительный и строгий облик. Пикап также приобрел 6-ступенчатую коробку автомат, которая позволяет добиться плавного и в то же время более быстрого разгона. Помимо этого, он стал обладателем самой совершенной системы полного привода Mitsubishi – Super-Select 4WD-II, обеспечивающей оптимальное сцепление и управляемость на любых покрытиях, будь то грязь, песок, гравий или сугробы.

У пикапа комфортный и просторный салон и объемный кузов. Кроме того, для безопасности и удобства водителя и пассажиров автомобиль оснащен новейшими системами активной безопасности и помощи водителю, обогревом рулевого колеса и передних сидений, мультимедийной системой, камерой заднего вида.

ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» спешит порадовать приятной новостью своих клиентов. Этих роскошных красавцев, а также других популярных представителей модельного ряда Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Eclipse Cross вы можете приобрести по грандиозным акциям. - Если вы приобретаете автомобиль за наличный, безналичный расчет или по программе автокредитования через наших партнеров - банки Евразийский и Сбербанк (первоначальный взнос 10%, срок кредитования - 5-7 лет), то выгода при покупке моделей ASX, Outlander или пикапа L200 составит до 300 000 тенге, а модели Eclipse Cross - до 400 000 тенге, - рассказал руководитель отдела продаж компании ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» Алексей Котельников. – И еще более выгодной покупка станет по системе Trade-In (обмен подержанного автомобиля на новое авто с доплатой), то есть по данной программе при приобретении моделей ASX и L200 - дополнительная выгода до 100 000 тенге, а при покупке модели Outlander – дополнительная выгода доходит до 385 000 тенге. Кроме того, если наши клиенты пожелают приобрести другую модель Mitsubishi на заказ, при покупке они получают выгоду до 500 000 тенге. Следует также напомнить, что вам не обязательно приезжать в автосалон. Вы можете посетить его цифровой шоу-рум, пройдя по ссылке: https://smotri360.kz/PANO360/mitsu/ Здесь такая же прекрасная возможность визуально увидеть понравившийся автомобиль со всех сторон внутри и снаружи, ознакомиться с его техническими возможностями и связаться с менеджером, который предоставит всю нужную информацию, поможет записаться на тест-драйв и оформить покупку.

Наш адрес: ул. Шолохова, 41. Тел.: 8 (7112 )222-700, 8 747 508 00 00. Виртуальный шоу-рум: https://smotri360.kz/PANO360/mitsu/ Сайт: https://mitsubishi-ural-krov.kz Наш инстаграм: @Mitsubishi.uralsk