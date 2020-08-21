Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекцией по РК, всего за прошедшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 256 новых случаев СOVID-19. - В ЗКО за прошедшие сутки было выявлено 17 человек с коронавирусной инфекцией, у 9 человек пациентов болезнь протекает без явных клинических проявлений, - пояснили в МВК. К слову, всего в стране зарегистрировано 104071 случай коронавирусной инфекции, в ЗКО - 6646. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.