Как рассказал начальник городских электросетей АО "Зап Каз РЭК" Рустем Майранов, план капитального ремонта на 2020 год составляет 86,6 млн тенге, выполнено на 20 млн тенге. Ремонт кабельных линий протяженностью 112 км запланирован на 41 млн тенге, план выполнен на сумму 19,5 млн тенге. – К сожалению, у нас есть проблемные вопросы. Во-первых, это неудовлетворительное техническое состояние электрических сетей и оборудования трансформаторных подстанций. Средний износ по городу составляет 73%. Для обеспечения надежного потребления необходимо увеличить объем выполняемых работ по капитальному ремонту электрических сетей, а также модернизации оборудования трансформаторных сетей. Для решения этой проблемы мы подали заявку на увеличение тарифа, где предусмотрена модернизация и реконструкция электросетей, - рассказал Рустем Майранов. Второй проблемой предприятия является изношенность автотранспорта и специальной техники. Для выполнения работ по городским сетям работают 37 единиц техники, из них 25 единиц техники эксплуатируются больше 10 лет. – Для решения этой проблемы мы также подали заявку на увеличение тарифа и на 804 млн тенге хотим закупить новый транспорт. Нам нужна такая техника как ямобур, автогидроподъемник, кран. В связи с массовым строительством жилья с 2001 по 2020 год за счет средств местного бюджета было построено значительное количество сетей внешнего электроснабжения. Ликвидация аварийных отключений решается силами и средствами АО "Зап Каз РЭК", а эти затраты в тариф нашего предприятия не входят. Пути решения - это заключение договоров по доверительному управлению или передача указанных сетей на баланс нашего предприятия, а также предусмотреть выделение денежных средств на их восстановление, - отметил Рустем Майранов. Нехватка кадров также является одной из главных проблем предприятия. На данный момент в АО "Зап Каз РЭК" требуется 17 работников, руководство компании связывает это с низкой заработной платой. В основном предприятию требуются такие специалисты, как монтеры и мастера. Выяснилось, что главная энергоснабжающая организация области "Батыс Энергоресурсы" задолжала АО "Зап Каз РЭК" более 550 млн тенге. – У них есть свои проблемы, мы их понимаем. Но мы тоже нуждаемся в этих деньгах, ведь 90% наших доходов - это поступления именно от этой организации. Для подготовки к зимнему периоду нам необходимо приобрести 125 опор и приобрести аварийный запас на зиму, это - трансформаторные масла, кабели. Только по городу, чтобы подготовится к зиме, нам нужно порядка 200 млн тенге. Мы готовы были взять кредит, но нам отказали, - отметили в АО "Зап Каз РЭК". Аким города Абат Шыныбеков отметил, что бесперебойная работа предприятия является важным вопросом в жизнеобеспечении города. – Плановый ремонт городских сетей откладывать не нужно. Нельзя допускать того, чтобы среди зимы происходили аварии. У людей в домах установлены отопительные приборы, котлы, насосы, они все работают при помощи электричества. За сентябрь и октябрь мы должны произвести плановый ремонт и подготовиться к зиме, - рассказал Абат Шыныбеков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.