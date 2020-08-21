Один из самых крупных спортивных объектов строится рядом с заводом «Омега». В этом здании будет расположена футбольная академия. Где дети смогут заниматься спортом со всей республики. Кроме футбольного поля, здесь также будут бассейны. Общая площадь составляет 3000 кв. метров. Одновременно тут смогут заниматься порядка 150 детей от 6 до 14 лет. Кстати уже заключено официальное соглашение с клубом «Спартак», оттуда будут приезжать тренеры в Уральск и отбирать лучших игроков. - У нас обучение будет платным, но в тоже время есть стипендиальный фонд, мы собираемся подключить детей из детских домов. Мы начали работу в том году в июне, собираемся открыться до 1 ноября, - сказал учредитель Данияр Габдуллин. Второй объект расположен по улице Есенжанова. Здесь просторный спортивный зал для игры в бадминтон, футбол и волейбол. Есть помещения для игры в настольный теннис. Третий объект находится в микрорайоне «Жулдыз». Также в сентябре будет сдано в эксплуатацию две спортивные площадки в поселке Зачаганск. - Для развития спорта в городе необходимо построить бассейн на 50 метров, сейчас у нас три бассейна. Но этого мало, поэтому планируем строить бассейны для детей, - говорит руководитель отдела физической культуры и спорта г. Уральск Артур Шергалиев. Всего в областном центре после открытия новых объектов, будет насчитываться 11 спортивных комплексов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.