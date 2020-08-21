Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, с 19 по 23 августа на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Лишенник». За два дня мероприятия на автодорогах области пресечено свыше 835 нарушений ПДД, в том числе на выявлен один пьяный водитель, который ранее был лишен права управления транспортным средством, возбуждены уголовные дела. – Вместе с тем, задержаны 18 водителей, управлявшие транспортным средством в состоянии опьянения. Задержан 21 водитель без водительских прав. Пресечено 180 факта превышения установленной скорости, 25 выезда на полосу предназначенного для встречного движения, - сообщили в полиции. Так, 20 августа сотрудники патрульной полиции возле дома 79 по проспекту Абылкаир хана остановили автомашину Reno Sondero, за рулем которой находилась 38-летняя женщина. Как оказалось, она будучи ранее лишенным права управления ТС, в состоянии алкогольного опьянения средней степени все же села за руль. Автомашина поставлена на штрафную стоянку. Водитель водворена в изолятор временного содержания города Актобе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.