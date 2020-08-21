В Уральске строители начали расчищать территорию, на которой раньше находился кожевенный завод имени Землячки. Рядом расположена Переволочная роща. Местные жители заявили, что они надеялись, что в этом месте появится городской парк. В акимате Уральска проинформировали, что эта территория предназначена для возведения жилого массива, и даже продемонстрировали эскизный проект. Жители с улицы Переволочно-Набережная показывают пустырь, на котором раньше располагался Уральский кожевенный завод имени Землячки. Предприятие перестало существовать в середине 90-х годов прошлого века. От цехов завода остались одни руины. Люди рассказывают, что сначала на этом месте планировали разбить парк отдыха, затем построить рынок. Но эти планы не сбылись. Новый собственник участка задумал строить жилой дом. - Здесь был кожевенный завод. При производстве использовались синильная кислота, дубильные вещества. Здесь вся земля ядовитая. Нужно произвести дезинфекцию, рекультивацию, завезти новый слой земли. Иначе могут заболеть люди, а сейчас грейдерами землю сгребают в кучи. Весной она вместе со стоками попадет в реку Урал, - заявил Николай Крадин. Местные жители говорят, что рядом проходит Старичка, где плавают лебеди. Сейчас в ближайшую рощу сваливают строительный мусор. – Нам постоянно обещали, что в этом месте появится парк или сквер. Для отдыха горожан. А сейчас здесь хотят построить дорогу. А ведь это природоохранная зона, - отметила Наталья Кудрявцева. В городском акимате отметили, что этот участок принадлежит частному лицу. Его он выкупил на вторичном рынке у прежнего владельца. – Этот участок находится в собственности частной компании. Целевое назначение – строительство жилого комплекса. Фирма получила одобрение на возведение пятиэтажного жилого дома. Имеется эскизный проект. В будущем здесь появятся порядка 8 многоэтажных домов с детскими площадками, подъездными путями и благоустройством территории, - сообщил заведующий сектором отдела архитектуры и градостроительства г. Уральска Жанболат Умбеткалиев. Отметим, что планы по возведению зоны отдыха в Переволочной роще до сих пор сохраняются. Но точные сроки строительства пока не названы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.