Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе городского акимата, прием документов на обучение в школе проводится как в бумажном виде, так и в электронном формате с помощью портала egov.kz. На сегодняшний день для обучения в первом классе поступило 5916 заявок, 5253 из которых поступили в электронном формате. – Всего с 1 по 11 классы будут обучаться 52752 ученика. Количество школьников в начальных классах - 24061. Всего будут функционировать 988 классов. Ученики начальных классов на основании заявлений от родителей будут обучаться в штатном режиме с соблюдением всех соответствующих санитарных требований. 28691 ученик будет обучаться в дистанционном формате, - сообщили в городском акимате. Стоит отметить, что в 51 школе будет организовано онлайн-обучение, и лишь в одной школе №29 поселка Ветелки обучение будет проходить в традиционном формате, так как школа малокомплектная и ее посещают 57 детей.