Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента контроля качества безопасности товаров и услуг по ЗКО, в предстоящие выходные, 22 и 23 августа будет приостановлена деятельность торговых домов и торговых центров, торговых сетей, непродовольственных и продовольственных крытых рынков, салонов красоты, парикмахерских, косметологических кабинетов, SPA-салонов, фитнесс центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных объектов. Также в субботу и воскресенье работать не будут бани, сауны, детские и взрослые образовательные центры, коррекционные кабинеты, детские развивающие центры, кружки, курсы для детей и взрослых, аттракционы на открытом воздухе. Общественный транспорт, за исключением автобусов, обслуживающих дачные маршруты, ездить не будет. – Продовольственных и непродовольственных рынков на открытом воздухе этот запрет не касается. Они будут работать, - сообщили в пресс-службе департамента контроля качества безопасности товаров и услуг. Напомним, ранее сообщалось о том, что в выходные не будут работать рынки и общественный транспорт. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.