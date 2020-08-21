Иллюстративное фото из архива "МГ" – По состоянию на 9.00 21 августа ГФСС осуществил назначение и выплату денежных средств по 729 заявкам на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией и по трем заявкам на случай летального исхода заболевания. Общий свод заявок формируется Министерством здравоохранения, после чего заявки передаются в госкорпорацию "Правительство для граждан" для формирования электронных макетов дел, откуда в дальнейшем направляются в ГФСС для назначения выплаты, - говорится в сообщении Минтруда. Медработников, которым положена выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов на основании результатов обследования заболевших медицинских работников. В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией получили медики из Алматинской области - 77. В Акмолинской области выплаты получили 75 медработников, в Алматы - 74, в Нур-Султане - 67, в Западно-Казахстанской области - 66. В министерстве напомнили, что единовременная соцвыплата полагается медицинским работникам в случае их заражения коронавирусом или вирусной пневмонией (2 миллиона тенге). Кроме того, выплата назначается их семьям в случае смерти медика от COVID-19 и вирусной пневмонии (10 миллионов тенге). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.