Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, у 33-летнего жителя Жангалинского района были изъяты сайгачьи рога. – Рога сайги в количестве 172 штук были закопаны в хозяйственной постройке дома, которая принадлежит задержанному. По данному факту отдел полиции Жангалинского района проводит досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животных, их частями или дериватами". Создана следственно-оперативная группа для выяснения сельчанина к причастности к незаконной охоте, - рассказали в полиции. Стоит отметить, что с начала этого года сотрудники полиции выявили 29 преступлений, связанных с незаконной охотой и незаконным обращением с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными.