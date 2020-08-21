Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, за превышение скорости на посту Красновский была остановлена "Газель". - На месте выяснилось, что отец вез ребенка в детскую многопрофильную больницу, так как его четырехлетний сын выпил автошампунь. Мальчику нужно было оказать первую медицинскую помощь, - пояснили в ведомстве. - Для беспрепятственного проезда сотрудниками полиции был организован "коридор" и выделена машина для сопровождения. Позже в департаменте полиции сообщили, мальчику сделали промывание в больнице и отпустили на амбулаторное лечение. Между тем получить комментарий управления здравоохранения не удалось. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.