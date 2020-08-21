Как рассказал руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Жандос Дуйсенгалиев, в этом году для безопасности дорожного движения был разработан план по установке светофоров, катафотов, разметке и освещению пешеходных переходов. - На данный момент половина запланированных работ уже выполнена. Главным подрядчиком является ТОО "Жайык жарыгы". Если у нас планируется установить 40 светофоров с кнопкой вызова, на данный момент 11 уже готовы. Еще на 10 объектах будут установлены автомобильные светофоры или дополнительные секции для них, - пояснил Жандос Дуйсенгалиев. Со слов Жандоса Дуйсенгалиева, в ЖКХ поступает очень много нареканий от автомобилистов. Они возмущаются тем, что в городе большое количество светофоров. - Мы приняли такие меры в ввиду того, что культура вождения автомобилистов очень низкая, а в прошлом году было много аварий со смертельным исходом, - отметил руководитель ЖКХ. К слову, на установку и обслуживание новых объектов было выделено 463 миллиона тенге. - Всего по городу насчитывается 485 пешеходных переходов. В этом году мы должны сделать разметку пешеходных переходов холодным пластиком в 200 местах. Сейчас этот план уже перевыполнен, сделали разметку на 226 переходах, - пояснил Жандос Дуйсенгалиев. Между тем в следующем году коммунальщики запланировали покрасить холодным пластиком еще 100 пешеходных переходов. Стоит отметить, что в отличие от обычной краски, покраски холодным пластиком хватает на два-три года. - В этом году продолжатся работы по установке освещения пешеходных переходов. В этом году по плану должны были сдать 50 объектов, но до 1 сентября в планах у нас сделать 62, - отметил он. Директор ТОО "Жайык жарыгы" Жангабыл Сагинов отметил, на установку одного светофора уходит от трех до семи дней, в зависимости от сложности объекта. - Стоимость одного пешеходного светофора составляет примерно 1-2 млн тенге, если это автомобильный светофор, то уже это будет дороже около 4 млн тенге, - пояснил Жангабыл Сагинов.Жандос Дуйсенгалиев Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.