Дело рассмотрел районный суд №2 Медеуского района. Троих сотрудников поликлиники обвинили в хищении путём растраты в особо крупном размере. За семь лет главный врач, главный бухгалтер и инспектор кадров оформили 19 «мёртвых душ», которым перечисляли зарплату. Ущерб государству оценён в 79 миллионов тенге. Главный бухгалтер и инспектор кадров частично возместили ущерб и отделались условным сроком — семь лет. Сотрудник отдела кадров на пять лишена права занимать материально-ответственные должности, а главбух — права заниматься бухгалтерской деятельностью на тот же срок. Главного врача приговорили к семи годам заключения с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Приговор суда не вступил в законную силу.