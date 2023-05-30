Марату Карабаеву рассказали о широких возможностях уральского предприятия. ТОО «ВодЭкоФильтр» - уральский завод-изготовитель водоочистного оборудования, а также оборудования для очистки сточных вод и утилизации пищевых отходов. Предприятие работает с 2005 года. На его счёту более четырёхсот успешно реализованных объектов на территории страны, которое обеспечивает население чистой питьевой водой.— У нас в производстве широкая линейка оборудования разной производительности и модификации. Установки очистки воды малой производительности поставляем в ресторанные комплексы, гостиницы, медицинские организации, теплицы, небольшие населённые пункты. Установки большей производительности находят своё применение в больших и малых городах, на промышленных предприятиях, месторождениях. В связи с экологической ситуацией в стране востребованы опреснительные установки в труднодоступных местах. Наш завод изготавливает также мобильные установки в модульных зданиях под ключ, — рассказал руководитель завода «ВодЭкоФильтр» Сергей Рабцевич. «ВодЭкоФильтр» — быстро развивающийся и перспективный завод, специализирующийся на производстве, монтаже, техническом и гарантийном сопровождении оборудования. Предлагаемые заводом установки отличаются высоким уровнем технологической и собственной конструкторской проработки. В процессе производства установок «ВодЭкоФильтр» использует комплектующие и материалы ведущих мировых производителей.Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев в ходе рабочей поездки в Уральск посетил цехи завода-изготовителя и ознакомился с выпускаемой продукцией. На встрече с министром сотрудники завода обсудили острую проблему работы канализационно-очистных сооружений (КОСов) и их изношенность в стране. К слову, завод «ВодЭкоФильтр» изготавливает и устанавливает КОСы различных модификаций и производительности, работающие в различных климатических условиях. Руководитель предприятия Сергей Рабцевич акцентирует внимание на том, что воду всем нам надо беречь и рационально использовать. «ВодЭкоФильтр» может получить воду для строительства, полива и других нужд из сточных канализационных вод и при этом снизить затраты на эксплуатацию КОСов за счёт использования собственных запатентованных технологий.«ВодЭкоФильтр» также изготавливает локальные канализационные станции для посёлков. Очистные сооружения созданы на основе многолетнего опыта работы в области очистки сточных вод. В их основе заложены самые современные технологии и учтён международный опыт производства малогабаритных сооружений для локальной очистки стоков различного происхождения и состава.— «ВодЭкоФильтр» существует порядка 18 лет. Мы убедились, что компания занимается не только производством, но ещё и проектированием. Оказывает услуги, обслуживает установленное оборудование. У предприятия большой опыт, работает с местной исполнительной властью – акиматами, а также с промышленными предприятиями. Мы обменялись опытом, — рассказал заместитель председателя комитета индустриального развития МИИР РК Турар Жолмагамбетов. — Перед министерством стоит ряд задач по размещению очистных сооружений, в том числе, и предприятий с которыми мы будем сотрудничать в этом вопросе. Договорились, что через неделю мы соберёмся вместе с другими предприятиями и поймём, как дальше работать. Марат Карабаев также сообщил, что по программе водообеспечения, водоотведения в текущем году ЗКО выделено 6,6 млрд тенге, на которые реализуется 16 проектов.