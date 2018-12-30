В Атырау продолжается реализация концепции развития общественного транспорта. В рамках проекта в преддверии наступающего 2019 года 20 новых автобусов пополнили автопарк общественного транспорта Атырау. Благодаря этому будут полностью обновлены два направления городских маршрутов – под №4 и №8. Помимо того, что были обновлены очередные направления городских маршрутов, был изменен маршрут №4 . Данное изменение значительно сократит маршрут и интервал автобусов, следующих из микрорайона Нурсая до рынка «Дина». - Если раньше автобус делал остановку у АГУ им.Х.Досмухамедова и у Атырауского университета нефти и газа, теперь он будет двигаться напрямую через Центральный мост по ул.Махамбета сразу на рынок «Дина». Второй обновленный маршрут под №8 будет следовать по прежнему направлению без изменений – от поселка Ширина до микрорайона Береке (Контейнерный), - рассказал директор КГУ «Смарт Атырау» Адильбек Танкиев. Напомним, что в городе Атырау по поручению акима Атырауской области для решения проблемы нехватки общественного транспорта с участием АО "СПК "Атырау" совместно с местными перевозчикам был создан новый автобусный парк "Atyrau-Avtopark", куда были закуплены 65 новых автобусов производства г.Семей. Благодаря этому были обновлены маршруты под №14, 12, 2, 4 и 8. Кроме того, в рамках реализации концепции развития общественного транспорта в 2019 году планируется приобретение дополнительно 200 новых автобусов. Отметим, что на приобретение новых автобусов средств из местного бюджета выделено не было. Общественный транспорт был приобретен по новой программе обновления автобусного парка, оператором которого является АО "БРК-Лизинг". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.