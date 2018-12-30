Массовый лыжный забег состоялся сегодня, 30 декабря, в городском парке и отдыха. Участие приняли около 500 человек. Среди участников был и аким области Алтай Кульгинов, которой поздравил лыжников с наступающим Новым годом. Участники полумарафона прошли 2,5 км по правому берегу Чагана.