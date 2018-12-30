Иллюстративное фото из архива "МГ" Казахстанскими пограничниками во время несения боевой службы в акватории Каспийского моря с применением оружия задержаны браконьеры, сообщила пресс-служба Погранслужбы КНБ Казахстана. "28 декабря 2018 года во время несения боевого дежурства пограничным кораблем регионального управления береговой охраны Погранслужбы КНБ в 23:45 в пределах территориальных вод Республики Казахстан было обнаружено и начато преследование маломерного судна типа "Байда", - говорится в сообщении, распространенном в субботу. В целях остановки маломерного судна было применено стрелковое вооружение, проинформировали в ведомстве. "В ходе применения оружия один из нарушителей получил касательное ранение в правое предплечье, пострадавшему оказана медицинская помощь", - отмечается в сообщении. Маломерное судно было задержано, на борту находились 4 человека, предположительно, граждане Азербайджанской Республики. Также на борту судна были обнаружены 40 экземпляров рыб осетровых пород, 10 ящиков браконьерских крючковых снастей, средства спутниковой связи и навигации. "По факту умышленного незаконного пересечения государственной границы Республики Казахстан возбуждено уголовное дело", - добавили в Погранслужбе.