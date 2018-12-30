Экс прокурор области Сапарбек Нурпеисов назначен начальником службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото с сайта Tengrinews.kz
По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора Кайрата Кожамжарова от 26 декабря 2018 года Сапарбек Нурпеисов освобожден от должности прокурора Западно-Казахстанской области и назначен начальником Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры.
Прокурором Западно-Казахстанской области назначен Жандос Умиралиев.
Сапарбек Нурпеисов 1960 года рождения. В органах прокуратуры с 1985 года.
С 2001 по 2005 годы являлся заместителем прокуроров Атырауской области и г.Астаны.
С 2005 по 2012 годы занимал должности заместителя начальников департаментов по надзору за законностью следствия и дознания, в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры.
С 2012 по 2018 годы руководил прокуратурами Кызылординской и Западно-Казахстанской областей. С августа 2018 года – исполняющий обязанности начальника Службы защиты общественных интересов Генеральной прокуратуры.
Имеет высший классный чин – государственный советник юстиции 3 класса.
За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, совершенствование прокурорского надзора Указом Главы государства награжден орденами «Даңқ» ІІ степени и «Айбын» ІІ степени.
Жандос Умиралиев 1978 года рождения. В органах прокуратуры с 2000 года. Работал на различных, в том числе руководящих должностях органов прокуратуры Актюбинской области.
С 2010 по 2011 годы состоял в должности старшего помощника Генерального Прокурора по особым поручениям - секретаря Координационного Совета правоохранительных органов Республики Казахстан.
С 2011 по 2017 годы работал заместителем прокурора г.Алматы.
С 2017 – по 2018 годы возглавлял Департамент кадрового развития Генеральной прокуратуры.
С августа 2018 года – исполняющий обязанности прокурора Западно-Казахстанской области.
С 2014 года состоит в Президентском резерве руководства правоохранительных органов.
За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, совершенствование прокурорского надзора Указом Главы государства награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».
