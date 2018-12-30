Да нет же, никто не призывает на сухую встречать любимый праздник. Пейте на здоровье. Но с умом! Если вы таки не удержались и намешали, или напитки «палёные» попались, головная боль, увы, гарантирована. А еще ждите сюрпризов от печени и ЖКТ. Они не прощают такого легкомыслия. Словом, здравствуй, похмельный синдром.А что такое похмельный синдром? Как не встретиться с ним 1 января? Какая бывает первая помощь при похмелье? Давайте вместе разбираться.Если по науке, то похмелье - это интоксикация, т.е. отравление организма. А если по-простому, то, чтобы вы знали, это мерзопакостное состояние души и тела. Вот вкратце основные его симптомы: у вас дико болит голова наутро; тонометр зашкаливает, т.к. давление поднялось; во рту – как полк драгу переночевал; тело обильно покрывает пот; изнутри все рвется наружу, т.е. тошнит; раздражительность зашкаливает, потому что вчера вы что-то натворили и не помните, что, и теперь понимаете, что жить с этим всем не-воз-мож-но!Это состояние, не минующее никого, кто даже случайно напился, вызвано нарушением работы организма. Хотите знать, почему бывает плохо после новогодней гулянки? Читайте!После превращения спиртного в ядовитые вещества на организм ополчаются токсины. Виной может стать и некачественный алкоголь. Сивушные масла еще никому не поправляли здоровье.Да, это то, что вы подумали. Это, когда после пьянки утром во рту сушит. И случается это не из-за обезвоживания, а из-за дисбаланса жидкости. Вы опухли от чрезмерного содержания жидкости в теле, а пить хочется. Это, говорят врачи, от патологического перераспределения крови.Ваш организм, сражаясь со спиртным и отравлением, много полезностей расходует. Вот он и страдает от дефицита витаминов.Если проще, то речь о нарушении кислотно-щелочного баланса. Вот он-то и вызывает тошноту и учащает дыхание. Не будем в детали вдаваться, т.к. тут химические процессы завязаны.В итоге, утром вы ненормально реагируете даже на обычный свет или привычные звуки.Даже если вы проспите положенное время, то не почувствуете себя отдохнувшим. Ведь алкоголь вмешивается в т.н. фазы «быстрого сна», и мозг пьяного человека не отдыхает.Легко. Надо всего лишь придерживаться нескольких простых правил. Крепко выспитесь перед гулянкой. Трапезничайте 31 декабря, как обычно. Выпейте перед застольем активированный уголь. Плотно перекусите перед возлиянием. Строго следите за собой, не смешивайте напитки. Закусывайте после любой стопки. Не курите после спиртного, иначе ситуация может быстро выйти из-под контроля. Много двигайтесь. Чаще делайте променады на свежем воздухе, но не забывайте, что на улице - мороз. Не засиживайтесь в гостях. Помните, что люди среднего возраста сложнее переживают похмелье по утрам. И причины тут чисто физиологические. Поэтому с каждым прожитым годом все это будет «доставать» сильнее.Все же похмелье наступило? Не ругайте себя. Не впадайте в панику. Соберитесь. Срочно помогите себе. Не вздумайте выбивать клин клином, т.е. пить спиртное. Если вы человек не пьющий, вам оно не поможет. А об остальных речи нет, они знают, что с собой делать. Не ищите аспирин или что-то подобное. Эффект будет, но не самодостаточный. При желании можно заставить себя, как таблетку, выпить горячий крепкий бульон или плотно покушать. Но кусок не лезет в горло, какая там еда. А вот что-то влить в себя организм еще позволяет. Присмотритесь к этим напиткам. Они и отрезвят, и облегчат состояние. Запишите прямо сейчас эти рецепты.Смешайте стакан свежевыжатого сока апельсина со смесью двух желтков, растертых с 3 ст. л. сахара. Размешав, влейте сюда пол стакана сливок.Чем кислее ягода (хоть свежая, хоть замороженная), тем действеннее лекарство от похмелья. Возьмите калину – она продается в любое время года. Измельчив ее удобным способом, отожмите, чтобы получить сок. Проварите выжимки и дайте постоять четверть часа. Соедините обе эти истории, и подсладите по вкусу. Такой морс можно сделать и из клюквы, вишни, смородины и пр. Представьте, как все эти полезности кинутся помогать вашему пострадавшему от пития организму.В нашем случае это капустный рассол. Он заметно восстановит силы после гулянки. Надо смешать стакан томатного сока с половиной стакана рассола. Можете сюда влить другой сок, скажем, яблочный, морковный. Настрогайте зелени. Посолите все по вкусу и подсахарите. Если нет ничего, кроме рассола, выпейте кислый рассол типа огуречного или из-под моченых помидор. Нет рассола? Замените его обычной газировкой (но не сладкой!).Это может быть и лимон, и апельсин, и др. К выжатому из них соку влейте немного обычной воды или сока. Если все это еще и взбить с двумя желтками, то печень точно вас поблагодарит. Кисломолочные напитки. Это кефир или закваска. Накромсайте в стакан укроп, петрушку или кинзу. Подсолите все это по вкусу. Старайтесь следить, чтобы напиток не получился очень густым.Да, да, одни только эти напитки не принесут облегчения. Приготовьте заранее побольше обычной чистой воды. С ее помощью максимально растворяются продукты распада алкоголя, а вам станет легче. Но не надо запасаться газировками. Если вы и купите минеральное питье, пусть в его составе будет как можно меньше солей и минеральных веществ.Чтобы на лице не оставались следы алкоголя, можно сделать увлажняющую маску или умыться со специальным лосьоном. Скрыть красные глаза помогут специальные капли. Нанося макияж, выбирайте телесные оттенки. А вот помаду выберите поярче, она отвлечет внимание от остальных проблем на лице.Злоупотребляете ли вы алкоголем? В каких дозах пьете спиртное? Страдаете ли похмельем и как часто? Тяжкое ли похмелье у вас по утрам или легкое? Как боретесь вы с этим неприятным состоянием? Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!