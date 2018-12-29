В течение пяти дней с 30 декабря по 3 января на бензин Аи-92 и Аи-95 будет действовать праздничная скидка. Цена на бензин АИ-92 составит 146 тенге за литр, на АИ-95 – 168 тенге за литр.АЗС «VenOil» в городе были открыты в апреле текущего года. На них работают около 70 человек. Название компании «Ven» – означает источник, а «Oil» – нефть. Бензин марки АИ-92 по цене 167 – российского производства, а по 146 тенге – поставляется с Атырауского нефтеперерабатывающего завода, там же приобретается дизтопливо, в продаже имеется газ. Нефтепродукты соответствуют действующим стандартам качества экологического класса К-4 и К-5.– Поставки топлива идут напрямую с завода на нефтебазу, с которой на собственном транспорте развозится по АЗС, – рассказывает. – На нефтебазе имеется собственная лаборатория, в которой специалисты следят за качеством отпускаемого продукта.– Мы обслуживаем клиентов по банковским картам, топливным картам «Газпром нефть», международной системы Petrol Сards. Команда состоит из 70 человек. В соответствии с действующими стандартами обслуживания на новых АЗС обустроены туалеты, пункты питания. Также мы выкупили четыре АЗС сети «PitStop», – продолжил руководитель сети АЗС.– С 1 января 2019 года все АЗС обязаны поставить контрольные приборы учета на АЗС, которые в онлайн-режиме передают в налоговый орган данные о количестве и расходе нефтепродуктов на АЗС. Налоговый орган, в свою очередь, будет отслеживать каждый литр нефтепродукта от завода до АЗС. На наших станциях они уже установлены, – подчеркнул Талгат Игизов.Стоит отметить, что в сети АЗС было решено провести конкурс на самое интересное и красочное украшение торгового зала. Все помещения украшены елочками, мишурой и гирляндами. Разукрашены новогодними картинками витрины. Все сотрудники подошли к конкурсу активно и добросовестно. Некоторые придумали эксклюзивное украшение или постановку. Компетентное жюри объехало все шесть АЗС и выбрали самую лучшую. Учитывались вложение ручной работы и креативный подход.Решением комиссии места распределены следующим образом: 1 место – АЗС №1 по адресу: г.Уральск, ул. М.Шолохова, 3/2 2 место – АЗС №3 по адресу: г.Уральск, п .Деркул, ул.2-я Молодежная, 6/1 3 место – АЗС №2 по адресу: Теректинский р-н, трасса Уральск-Актобе. А мы ждем вас по адресам: АЗС №1 г.Уральск, ул.Шолохова, 3/2; АЗС №2 ЗКО, Теректинский р-н, трасса Уральск-Актобе, поворот на новый мост; АЗС №3 г.Уральск, п. Деркул, ул.2-я Молодежная, 6/1; АЗС №4 г.Уральск, промзона Желаево, 4; АЗС №5 г.Уральск, ул .Шолохова, 7/1; АЗС №6 г.Уральск, ул .С.Датова, 42. Новости Компаний.