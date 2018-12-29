Доллар на утренней сессии подорожал до 383,5 тенге, передает Informburo.kz.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия. Средневзвешенный курс доллара по её итогам составил 383,46 тенге за доллар. Объём торгов утром 29 декабря составил 37 млн долларов. Со вчерашних торгов доллар подорожал ещё на 3,02 тенге, а за неделю уже на 11. В обменниках Казахстана доллар покупают по 380-381,5 тенге, продают – по 383-385 тенге. Сегодня последний день торгов на KASE в 2018 году. Дешевле всего доллар стоил в конце февраля и марта – 318 тенге. Дороже всего за всю историю тенге – сегодня.

Фото из архива "МГ"