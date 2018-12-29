Иллюстративное фото с сайта sputniknews.kz По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в поселке Ракуша произошла групповая драка между учениками двух школ. В ходе потасовки один из участников драки вытащил пневматический пистолет и ранил одного из школьников. - На данный момент несовершеннолетний подозреваемый задержан. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 293 УК РК "Хулиганство с применением огнестрельного, газового или иного оружия". Другие подробности в интересах следствия не разглашаются, - сообщила пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.