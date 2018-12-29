28 декабря новые автобусы уже выехали в первый рейс в Атырау. Каждый автобус вмещает в себя 53 пассажира, в них есть холодильник, телевизор, кулер, туалет с горячей и холодной водой, зарядное устройство для мобильных телефонов. Стоимость одного автобуса составляет 50 млн.тенге. Закуплены они были за счет собственных средств ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк». - В рамках программы цифровизации осуществляется электронное билетирование, чтобы в online режиме пассажиры могли заказывать билеты. Также эти автобусы оснащены GPS - навигаторами, то есть их путь отслеживается. Кроме этого, ездят автобусы в Актобе, в связи с тем, что мы граничим с пятью областями российской федерации, то по направлению Самара, Саратов, Оренбург тоже осуществляются перевозки. Как вы видите, перевозчики обновляют автопарк, ведь это веяние времени, - рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Медет ШАКАЕВ. Всего по маршруту «Уральск-Атырау» ездят 10 автобусов, пять с одной стороны, пять с другой. Рейс достаточно популярный, ведь стоимость билета составляет всего 4000 тенге. Пассажиры очень довольны. - В автобусе очень комфортно. Все удобства есть, вода. Раньше я ездил на старых автобусах, не скажу, что они были плохими, но новые конечно лучше, - говорит житель города Уральск Марат ШАМЕНОВ. Несмотря на большую стоимость автобусов, цена за проезд останется прежней, заявили в автовокзале. И с этого дня провоз багажа будет бесплатным.