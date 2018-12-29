Чтобы сделать дом комфортным и уютным вы можете интересоваться модными тенденциями в мире дизайна, но вкусовые предпочтения, жизненные взгляды, как ни странно, во многом определяют знаки зодиака… Давайте посмотрим, каков он, ваш зодиакальный дизайнер интерьера.Овен —символ огня и первый знак Зодиака. Это человек энергичный, решительный и активный. В интерьере Овна преобладают светлые оттенки, они дарят спокойствие и умиротворение. Важно, чтобы в доме также присутствовали яркие цвета, заряжающие энергией — желтый или оранжевый. Овны нетерпимы поэтому стремятся к переменам и разнообразию. Неудивительно, что в их доме часто делаются перестановки или просто что то должно меняться. Поэтому мебель стоит выбирать легкую и многофункциональную. В доме Овны ценят свободу и минимум декора. Также, они не боятся экспериментировать и всегда в поиске интересных идей. Возвратить к жизни интерьер могут авангардные картины, яркие постеры. Для Овнов важна связь с огнем, поэтому главные атрибуты в доме — камин и подсвечники. Вам подойдут такие стили интерьера, как эклектика, поп-арт или фьюжн.Телец-Символ воли, упорства и трудолюбия. Для Вас важна практическая сторона жизни и собственный комфорт. В интерьере все должно быть максимально удобно и функционально, никаких ненужных предметов декора. Тельцы основательны и последовательны, не любят смешивать работу и личную жизнь. Поэтому в доме особое внимание уделяется четкому разделению место работы и отдыха. Тельцы хорошо чувствуют мир вещей, способны со вкусом украсить свой быт. Интерьер наполнен изящной мебелью, предметами искусства, роскошными элементами декора. В жилище Тельцы отдают предпочтение спокойным оттенкам: бежевому, кремовому, коричневому, белому. Вообще, знак любит стабильность и традиционный уклад. Переезды, ремонты и перестановки в доме — это не про них. Телец может долго не хотеть сменить старую мебель на новую, не из-за того, что не решительны, просто вы, не любите новшеств. Тельцы чувствуют себя комфортно на протяжении долгого времени в одном неизменном интерьере- так говорят звезды. Присмотритесь к стилю кантри, эко-стилю, шебби-шику.Очень подвижные и энергичные люди. Вы любите разнообразия и перемены, хвататься за несколько дел одновременно. Поэтому интерьер непостоянных близнецов должен легко и часто меняться в ногу со временем. Переменчивым натурам стоит позаботиться о нейтральном фоне в помещении. И с помощью предметов декора и аксессуаров изменить пространство. Из-за того что Близнецы по натуре подвижны и легко приспосабливаются ко всему новому, вам безусловно понравится легкая, мобильная и ультрасовременная мебель. А если в интерьере еще замешаны высокие технологии — это полный восторг! Близнецы общительны, легко сходятся со всем новым, у вас масса знакомых. Важно, чтобы в доме было много свободного места поэтому вам придутся по вкусу лофт или средиземноморский стиль.Раки отзывчивые, сентиментальные и чувственные натуры, хотя внешне это может совсем и не видно. Для них огромную ценность имеет дом, традиции и семейный быт. В доме всегда царит уют и тепло, а важное место занимает кухня. Здесь Раки могут проводить много времени. Кухня должна быть удобной и многофункциональной. Рак- водный знак, поэтому вам понравится идея поставить в комнате небольшой фонтанчик с мелодично журчащей водой, а уж поселиться в домике на берегу водоема – мечта! Что точно не по нраву данному знаку зодиака- яркий свет. Спасением станут плотные шторы и лампы с рассеянным освещением. Раки ценят приятные воспоминания, и их интерьер наполнен предметами с историей: семейные фотографии, памятные вещицы. В доме стоит придерживаться пастельных тонов. Раки, присмотритесь к французскому стилю, к кантри или провансу.Это символ энергии и щедрости. Львы наделены жизненной и творческой силой, честностью и величественностью. Строгость, изящество и достоинство описывают как характер, так и интерьер Льва. Они любят восхищение со стороны окружающих и во всем предпочитают шик и эксклюзивность. Отсюда в доме все только самое эксклюзивное и экстравагантное. У Львов прирожденный хороший вкус. В цветовой гамме желательно отдавать предпочтение благородным цветам. В доме любит много свободного пространства и света - большие комнаты и окна. Льву подойдут английский стиль, строгий классический или фьюжн.По натуре Дева - человек серьезный, самостоятельный, практичный, умеющий четко планировать свои действия. Для них важен порядок, все должно разложено по полочкам. Интерьер Девы должен быть максимально комфортен, хорошо продуман. Главное, практичность обстановки- оптимальность результата, при минимальности затрат. На модные штучки и дизайнерские советы Девы смотрят в последнюю очередь. При выборе цветовой гаммы в интерьере предпочтение спокойные, нейтральные оттенки. Девам будет комфортно в скандинавском интерьере, в стиле минимализм, эко-стиле.По своей природе Весы наделены чувством меры, восприимчивы к красоте, любят все элегантное и утонченное. Это тихие люди, которые предпочитают один и тот же интерьер. Дом Весов - гармония и. От материального окружения, рожденные под знаком Весов, в первую очередь получают эстетическое удовольствие. В доме в основном только натуральная и качественная мебель, на которую представители этого знака готовы потратить любые деньги. У них отличное чувство пропорции и цвета, поэтому весы правильно сочетают оттенки в интерьере. Внутренняя жизнь Весов скрыта от посторонних глаз: они держатся на расстоянии в общении с людьми. Поэтому дом - крепость Весыам нужно помнить - когда невозможно выбрать один из двух вариантов: всегда есть третий.Скорпионы сильные и энергичные натуры, всегда стремятся к самосовершенствованию. Дом для них – это место уединения. Загородный коттедж, большая квартира с высокими потолками и толстыми стенами - идеальный дом для Скорпионов. Скорпионы постоянно нуждаются в эмоциональном питании, которое они получают от яркого и насыщенного интерьера. В мебели любят ее скрытые возможности - встроенные ящики, столы со скрытыми отсеками, ширмами. Мебель из ценных пород дерева, натуральной кожи и дорогих тканей придется по вкусу властному знаку. Скорпионы обладают развитой интуицией и способны замечать то, что другие не видят. В интерьере присутствуют выразительные картины, простые аксессуары, вещи с барахолки, на которые другой человек не обратил бы внимания. Для Скорпиона такие вещи имеют особое значение.Желание постоянно двигаться , целеустремленность и оптимизм — все это как нельзя описывает Стрельца. Этой активной натуре очень нравится путешествовать. Стрельцу нужна постоянная смена интерьера или просто регулярные перестановки в доме. И тут на помощь придет мобильная, легко меняющая форму мебель: раздвижные столики, стулья, кресла, стеллажи на колесиках и т.д. В интерьере Стрельцов значимое место занимают вещи, привезенные из путешествий, и предметы, связанные с хобби и интересами. Поэтому советуем обзавестись вместительными шкафами , чтобы дом не превратился в склад. Кроме путешествий, у этого знака есть еще одна страсть – чтение. Поэтому в доме у Стрельца вы точно найдете уютный уголок с мягким креслом и яркой лампой. Стрельцам больше по нраву яркие и позитивные оттенки в жилище: желтый, горчичный, синий. Подойдут стиль гранж, фьюжн, лофт.Козероги всегда последовательны и нацелены на конкретный результат. Предпочитают просчитывать все возможные варианты событий. Они до мелочей продумают свой дом, начиная от плана строительства и заканчивая расстановкой предметов декора. В интерьере преобладают строгие оттенки. Как в жизни, так и дома у Козерогов должно быть все расставлено по местам: ящики для хранения, встроенные шкафы, правильно подобранная бытовая техника. В доме только натуральная и функциональная мебель из дерева или кожи. По натуре вы консерваторы, с неохотой идете на эксперименты и чувствовать себя наиболее комфортно будете в классическом стиле интерьера.Водолей — знак, отличающийся необычным подходом к любой ситуации. Обладает нестандартным мышлением и способностью создавать необыкновенные сочитания. Интерьер вокруг тоже должен быть такой же необычный. Водолеи всегда тянутся к знаниям, хорошо разбираются в технике. Их интересует все самое современное в дизайне. Только высокотехнологичные гаджеты, ультрасовременная бытовая техника, картины современных художников, множество книг и журналов – вот идеальный дом Водолея. Знак не боится перемен — в один момент может перевернуть жизнь с ног не голову. Частые перестановки, переезды, смены интерьера — обычная практика. Это символ воздуха, поэтому знак чувствует себя комфортно в свободных пространствах, залитых естественным светом. А еще лучше, когда в интерьере присутствуют жизнерадостные и яркие цвета. Подойдут стили лофт, хай-тек, контемпорари.Рыбы очень чувствительны, с развитой интуицией и воображением. Мечтательные и склонные к уединению натуры. В доме должно быть местечко, где Рыбы смогут побыть наедине со своими мыслями. Вы тонкие натуры, которые с трепетом относятся к выбору всевозможных аксессуаров и предметов быта. Знак тонко чувствует искусство. Любит собирать всякие диковинные вещицы. Рыбы прекрасно чувствуют себя в окружении легких пастельных тонов, поэтому вам присмотреться к провансу или французской классике. Также восточные мотивы не обделите вниманием. Вот так можно составить дизайн интерьера для человека по его гороскопу! Надеемся, что наши подсказки помогут вам при обустройстве вашего дома. Конечно, все весьма условно: мы все индивидуальны, и помимо планет на нас оказывают влияние мода, семья, привычки. Все же главное — внутреннее желание. Главное создать то, что нравится именно вам, и тогда уют, комфорт и прекрасное настроение дома обеспечены.