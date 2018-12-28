Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Курмангазинском районном суде Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, совешившего преступление по ч.2 ст.416 УК РК "Фальсифицикация процессуальных документов по административному делу".

Подсудимый, будучи должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, совершил фальсификацию доказательств по административному делу.

- Полицейский составил протокол об административном правонарушении в отношении за курение в общественном месте, подделав в протоколе его почерк и подпись. В суде потерпевший рассказал, что на трассе его остановил полицейский и указал на то, что он ехал без включенных ближних фар. При этом протокол об административном правонарушении полицейский не стал составлять, вместо этого он преподнес водителю пустой лист бумаги и попросил его подписаться, - сообщили в пресс-службе Курмангазинского районного суда Атырауской области.

Позже потерпевший узнал, что на него наложен штраф за курение в общественном месте, несмотря на то, что в жизни не увлекается курением.

Подсудимый в суде не признал свою вину. В ходе досудебного расследования выяснилось, что почерк и подпись в протоколе об административном правонарушении принадлежат самому подсудимому.

- Суд признал полицейского виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 1 год с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года. Также он был лишен звания лейтенанта полиции. Приговор суда вступил в законную силу, - уточнили в пресс- службе Курмангазинского районного суда Атырауской области.