На Западе Казахстана ожидается снегопад.  По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег. Днем температура воздуха составит 10 градусов мороза, ночью 12 градусов мороза. До 10 градусов мороза ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до -12. В Актобе синоптики прогнозируют снег. Днем ожидается -8 градусов, днем -10. В Актау ожидается 2 градуса тепла, ночью 3 градуса мороза.