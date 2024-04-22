В Западно-Казахстанкой области работу по травле гнуса начали 10 апреля. Руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Мирас Мулкай говорит, что наводнение и тут внесло свои коррективы. Из-за большого объёма воды высока вероятность, что борьба с кровососами будет долгой и нелегкой.

— Сейчас специалисты выезжают на местность, проводят обследование и определяют целесообразность обработки той или иной местности. Вода пребывает и может смыть обработанные участки. Поэтому кое-где травить гнус бесполезно. К примеру, в Деркуле мы уже начали обработку. Что касается поймы рек Чаган и Урал, то тут пока ждём. Сразу скажу, что в этом году из-за большого количества разливов борьба с комарами будет сложной, — говорит Мирас Мулкай.

Стоит отметить, что в этом году на травлю гнуса заключили двухгодичной договор со специализированной компанией. Им выделили 216 миллионов тенге. Каждый год на борьбу с комарами будут тратить по 108 миллионов тенге.