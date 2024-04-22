45-летний Александр Бекмачёв вышел из дома в селе Жанатан района Байтерек 19 апреля в 17:00 и отправился на собрание с акимом. После этого с поселковыми ребятами они выпили и поехали отдыхать на природу, были в соседнем селе Щапово.

— Раньше если он выпивал на праздники или с друзьями, то всегда возвращался домой. Потерей памяти не страдает. Ушёл в серо-синем спортивном костюме и кроссовках. Он такой худощавый у нас, всегда поджимает плечи. Мы обратились в полицию. Его ищут вместе с нами третьи сутки сельчане, полицейские, родственники, — рассказала сестра пропавшего Наталья Бекмачёва.

По её словам, ребята из компании в которой он был рассказывают, что не знают куда он пошёл после гулянки. Служебные собаки теряют след напротив дома, в котором он живёт. Возможно, он с кем-то уехал на машине.

Александра ждут дома жена, дети, родители, братья, сестра и племянники. Если кто-то видел или располагает какой-либо информацией о пропавшем мужчине просим сообщить по номеру телефона сестры пропавшего Натальи +7 777 194 5655.