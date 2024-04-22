По информации оперативного штаба ЗКО, жителей подтопляемых районов эвакуируют заблаговременно. На территории заранее выключают свет и газ, однако есть и те, кто отказался эвакуироваться и остался охранять дом. За ними позже приезжают спасатели и снимают их с крыш, ловят по течению и снимают с заборов.

Так с 34-х дачных обществ в районе Первой, Второй, Третьей дачной заранее эвакуировали 1 376 человек, остальное население разъехались сами. Также, за весь период было эвакуировано более 100 домашних животных. Вертолет МИ-8 "Казавиаспаса" и дроны провели осмотр местности с воздуха. Спасатели обошли дачные дома в поисках оставшихся там людей. Во время обхода они эвакуировали 15 человек и оказали им первую помощь.

Пользователям сети особенно запомнилось, как спасли мужчину, унесённого течением. В тот момент люди сплотились и, взявшись за руки, встали в цепочку, помогая пострадавшим перейти в безопасное место. Позже в полиции сообщили, что мужчину спас их сотрудник.

Утопающего зовут Анатолий Мефтахудинов, 62-летний мужчина гражданин РФ. Он объяснил, что в запретную зону попал, обойдя все посты, для того чтобы выкопать клубнику и малину.

— Воды не было, я чуть-чуть выпил и лег отдохнуть. Проснулся, а вода уже в доме, начал спасаться. Вышел: воды по колено, к дамбе ближе стало глубже, и сильное течение. Спасатели встали вчетвером и стали меня тащить. На дачи лучше не лезть и, как я, не рисковать. А нас ведь предупреждали спасатели не ездить на дачи, — рассказал на видео, опубликованном на странице руководителя РСК в Instagram, Анатолий Мефтахудинов.

21 апреля в садовом товариществе «Стеновик» в поселке Зачаганск из-за повышения уровня воды в Урале произошел прорыв дамбы. Под водой оказались 300 участков. Подтопило шесть садовых обществ, где насчитывается 820 дачных участков и проживает 620 человек, включая 300 детей. Заблаговременно эвакуировано 585 человек.

По информации РГП «Казгидромет», Урал в Уральске за сутки поднялся на 10 сантиметров, на утро 22 апреля уровень составляет 862 сантиметра. При этом пик паводка в ЗКО ожидают с 22 по 25 апреля. В селе Январцево за сутки вода упала на два сантиметра.

Урал в селе Кушум также поднялся и за сутки воды прибавилось на 18 сантиметров. Сегодня, 22 апреля, уровень воды составляет 851 сантиметр.

В селе Тайпак река Урал за сутки поднялся на 7 сантиметров, но до опасной отметки еще 329 сантиметров. Уровень Кушумского канала сейчас составляет 823 сантиметра при опасном – 800 сантиметров.

Также подъем воды на 9 сантиметров замечен на реке Чаган в селе Чувашинское и реке Малый Узен в поселке Бостандык.