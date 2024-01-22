Врач-гинеколог и репродуктолог клиники «Экомед-Атырау» Кундиз Даулетьярова говорит, что проект позволяет людям почувствовать материнство, тем самым увеличивает количество счастливых семей, передает Ак Жайык.

— Искусственное оплодотворение или, выражаясь медицинским языком, «экстракорпоральное оплодотворение», мы проводим при диагнозе "бесплодие". С появлением этой процедуры счастливых семей в Казахстане стало больше. На сегодняшний день по программе «Аңсаған сәби» по республике выделено семь тысяч квот. Данная программа рассчитана на женщин в возрасте от 18 до 42 лет. Также каждый человек по собственному желанию может получить специальную консультацию и пройти медицинское обследование, — рассказала Кундиз Даулетьярова.

В прошлом году в Атырауской области было выделено 233 квот, но из-за высокого спроса 20 из них отдали в Алматинскую область. По результатам программы забеременели 59 женщин, у девяти из них случились выкидыши. Ожидают рождения ребенка 47 женщин, а трое малышей уже родились.