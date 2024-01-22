22 ноября 2023 года в специализированному межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении 31-летнего уроженца Республики Дагестан РФ. Его обвинили в громком убийстве земляка, которое произошло в марте 2017 года в Уральске.

Из материалов дела следует, что 29 марта 2017 года подсудимый вместе со своим отцом, заранее оговорив время и место встречи с ранее знакомым и его отцом, приехали на автостоянку по улице Штыбы. Поводом для встречи стало выяснение отношений между мужчинами. Оказалось, что покойный на протяжении длительного времени систематически избивал, издевался, оскорблял подсудимого, а также отказывался возвращать полученную в долг крупную сумму денег, отобрал телефон. Все эти издевательства, по версии следствия, длились полтора года.

– Далее, примерно в 19.00, в помещении металлического вагончика в присутствии приехавших родственников и знакомых обеих сторон при выяснении отношений на повышенных тонах, между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в драку. Во время потасовки подсудимый в состоянии аффекта, стал наносить многочисленные удары ножом в жизненно-важные органы потерпевшего. В это время потерпевший выбежав на улицу, пытался укрыться. Однако подсудимый, догнав его возле ворот автостоянки, нанес ему еще несколько ударов ножом по туловищу. От полученных множественных телесных повреждений, мужчина скончался в больнице, а подсудимый скрылся, - говорится в приговоре судьи Асланбека Дуйсенгалиева.

Во время судебных разбирательств выяснилось, что потерпевший еще и пытался "отбить" у осужденного девушку, с которой тот встречался. Во время допроса она рассказала шокирующие подробности взаимоотношений мужчин. По её словам, однажды погибший заставил подсудимого встать на колени и на Коране отказаться от девушки, а самым ужасным было то, что погибший помочился на своего земляка, снял это на камеру и стал отправлять общим знакомым.

Кстати, экспертиза показала, что в момент убийства подсудимый находился в состоянии аффекта. После произошедшего мужчина подался в бега. Он уехал в Германию и жил там под вымышленным именем. В мае 2023 года его экстрадировали в Казахстан и все это время он находился под арестом.

Изначально уголовное дело в отношении иностранца было предано суду по статье 99 УК РК «Убийство». Однако из-за того, что он был в состоянии аффекта, дело переквалифицировали на статью 101 УК РК «Убийство совершенное в состоянии аффекта».

Приговором суда дагестанец признан виновным в предъявленном обвинении. Ему назначено наказание в виде двух лет колонии минимальной безопасности. С учетом времени содержания под стражей с 19 июля 2022 года по 22 ноября 2023 года наказание считается отбытым. Его освободили из-под стражи в зале суда.

Кроме этого, суд обязал подсудимого выплатить моральную компенсацию семье погибшего в размере пяти миллионов тенге. К слову, у погибшего остались двое несовершеннолетних детей. Также он должен возместить 2,8 миллиона тенге, которые были потрачены на его экстрадицию.

Приговор вступил в законную силу.