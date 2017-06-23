25-летие казахстанской полиции в Актобе отметили с размахом. В большом концертном зале 23 июня был устроен настоящий праздник. В рамках этого приказом МВД РК за высокие успехи в борьбе с преступностью и служебно-оперативной деятельности грамотами и благодарственными письмами наградили 22 сотрудника полиции. Приказом начальника департамента, полковника полиции Махамбета Абисатова 1780 сотрудников награждены юбилейными медалями, грамотами и благодарственными письмами. Минутой молчания почтили тех, кто погиб, защищая мирных граждан. При исполнении служебного долга за годы становения страны погибло несколько сотрудников ДВД Актюбинской области: старший лейтенант Айса Картов, лейтенант Амангельды Кусжанов, майор Абат Нурымжанов, майор Кымбаткызы Уразалин, сержант Нурлан Алпысбай, старший сержант Айдос Буранбаев, капитан Рустем Кенжалин, старший лейтенант Руслан Жолдыбаев, старшина Темирбек Жаксылыкбаев. - Долгих лет жизни и здоровья нашим наставникам, чьим главным оружием всегда были знание преступного мира, фанатизм и интеллект, - отмечают в пресс-службе ДВД Актюбинской области. - Надо помнить, что современные технологии - это только подспорье к веками наработанным методам сыска и никогда не заменят черновую полицейскую работу.