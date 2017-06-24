Родители девятиклассников пришли в школу. Здесь с их детьми проводят консультации. Мамы и папы обеспокоены - им не хочется менять школу и искать другие учебные заведения. - Мы хотим, чтобы наши дети учились в этой школе. Они здесь с нулевого класса. Наших детей выгоняют. Из четырех девятых классов хотят оставить только два десятых. Отправляют детей в колледжи или другие школы, - говорит Алия Кушербаева. - Они обязаны обучать наших детей до 11-го класса. Это общеобразовательная школа. Дети уже привыкли здесь учиться, - отметила Гульданай Шарипкалиева. Камарсулу АЙМУХАНОВА возмущена тем, что в школе требуют, чтобы дети сдали еще один экзамен по математике. Но они уже сдавали госэкзамены. Сами дети о порядках в школе-гимназии наслышаны. - Я остаюсь в школе. Но моей подружке сказали, чтобы она шла учиться в другое место. У нее пять троек по предметам. Ей сказали, что она сможет учиться дальше, если сдаст экзамен, - говорит ученица СОШ №44 Дина Жуманова. В городском отделе образования сообщили, что вопрос с родителями решается. По уставу школы-гимназии ученики, имеющие больше трех троек в аттестате, не имеют права учиться в учебном заведении. Но детей никто исключать не собирается. - Все дети смогут продолжить обучение в школе-гимназии. Мы сейчас определяем в классы какого направления они должны пойти. Мое личное мнение, что в десятый класс должны идти дети, которые будут претендовать на государственные гранты. Для остальных подростков хорошие условия предлагают колледжи, - отметила директор СОШ №44 Акжаркын Темирханова.