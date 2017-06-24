Глава области осмотрел строящиеся дома в поселке Зачаганск. Как выяснилось, строительство идет по плану, в ближайшее время подрядчики планируют начинать благоустройство дворов. Однако директор ТОО "Отделстрой" Валентина МИХНО, которая занимается строительством домов в этом районе, посетовала, что им не хватает кирпича. По ее словам, уральский кирпичный завод не вовремя поставляет им кирпич. Алтай КУЛЬГИНОВ пообещал, что этот вопрос будет решен в скором времени. Нужно отметить, что до конца года в эксплуатацию будет сдано многоквартирных домов. Ключи от квартир получат вкладчики "Жилстройсбербанка", а также люди, стоящие в очередь на жилье. Далее глава региона посетил строящуюся школу в микрорайоне Сарытау. Строительством занимается ТОО "СВ плюс". Директор компании Сабит ТЕБАЛИЕВ сообщил, что школа будет укомплектована самой новой техникой. - Здесь предусмотрен спортзал, большая столовая и даже кинотеатр, - рассказал Сабит УТЕБАЛИЕВ. - В данный момент мы занимаемся устройством футбольного поля, которое будет находиться во дворе школы, а также беговых дорожек. Директор компании отметил, что школу они сдадут в октябре, и уже со 2 четверти дети смогут ходить в новую школу. Он также сообщил, что на строительстве у них не хватает разнорабочих. На это аким ЗКО предложил возродить студенческие стройотряды. Сабит УТЕБАЛИЕВ отметил, что они будут только рады. К слову зарплата разнорабочего составляет 80 тысяч тенге. Осматривая строящееся здание школы №4, аким задался вопросом, работают ли подрядчики с местными производителями. Выяснилось, что мебель, к примеру, в СОШ №4 заказывается из южного региона. - У нас два завода по выпуску полиэтиленовых труб на 90 процентов загружены. Кирпичный завод не успевает выпускать продукцию, но мы пересмотрим их график работы, поскольку нельзя отставать от сроков строительства. И еще для предприятий, производящих корпусную и мягкую мебель, - сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ. - Это огромная возможность для таких предприятий. Специально для этого на объекте присутствовали представители местных , занимающихся производством школьной мебели, мягкой мебели и полиэтиленовых труб. По словам главы региона, эта встреча была устроена для того, чтобы подрядчик мог обсудить все условия.