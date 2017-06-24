В Уральске на строительстве школы будут задействованы студенческие стройотряды
Об этом сегодня, 24 июня, сообщил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ во время посещения строящихся объектов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Глава области осмотрел строящиеся дома в поселке Зачаганск. Как выяснилось, строительство идет по плану, в ближайшее время подрядчики планируют начинать благоустройство дворов. Однако директор ТОО "Отделстрой" Валентина МИХНО, которая занимается строительством домов в этом районе, посетовала, что им не хватает кирпича. По ее словам, уральский кирпичный завод не вовремя поставляет им кирпич. Алтай КУЛЬГИНОВ пообещал, что этот вопрос будет решен в скором времени.
Нужно отметить, что до конца года в эксплуатацию будет сдано многоквартирных домов. Ключи от квартир получат вкладчики "Жилстройсбербанка", а также люди, стоящие в очередь на жилье.
Далее глава региона посетил строящуюся школу в микрорайоне Сарытау. Строительством занимается ТОО "СВ плюс". Директор компании Сабит ТЕБАЛИЕВ сообщил, что школа будет укомплектована самой новой техникой.
- Здесь предусмотрен спортзал, большая столовая и даже кинотеатр, - рассказал Сабит УТЕБАЛИЕВ. - В данный момент мы занимаемся устройством футбольного поля, которое будет находиться во дворе школы, а также беговых дорожек.
Директор компании отметил, что школу они сдадут в октябре, и уже со 2 четверти дети смогут ходить в новую школу. Он также сообщил, что на строительстве у них не хватает разнорабочих. На это аким ЗКО предложил возродить студенческие стройотряды. Сабит УТЕБАЛИЕВ отметил, что они будут только рады. К слову зарплата разнорабочего составляет 80 тысяч тенге.
Осматривая строящееся здание школы №4, аким задался вопросом, работают ли подрядчики с местными производителями. Выяснилось, что мебель, к примеру, в СОШ №4 заказывается из южного региона.
- У нас два завода по выпуску полиэтиленовых труб на 90 процентов загружены. Кирпичный завод не успевает выпускать продукцию, но мы пересмотрим их график работы, поскольку нельзя отставать от сроков строительства. И еще для предприятий, производящих корпусную и мягкую мебель, - сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ. - Это огромная возможность для таких предприятий.
Специально для этого на объекте присутствовали представители местных , занимающихся производством школьной мебели, мягкой мебели и полиэтиленовых труб. По словам главы региона, эта встреча была устроена для того, чтобы подрядчик мог обсудить все условия.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!